Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın son gününde madalyalar sahiplerini buldu.
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın son gününde madalyalar sahiplerini buldu. İstanbul bölgesi judokaları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı.
Ankara'da düzenlenen Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı. Üçüncü gün müsabakaları sonunda madalya kazananların belirlenmesinin ardından İstanbul bölgesi judocuları 6 altın ve 1 bronz madalya ile birinci sırada yer aldı. Kocaeli 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile ikinciliğini garantilerken, Ankara bölgesi 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Son gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şöyle;
Kadınlar: 70Kg: 1. Merve Topoğlu (Ankara), 2. Şeydanur Aydın (Balıkesir), 3. Burcu Aksoy (Edrine), 3. Melkike Kablan (Ankara).
78 Kg: 1. Öznur Efe (Manisa), Ece Zurnacı (Kuğla), 3. Saliha Taşan (Batman), 3. A. Kübra Aydoğdu (Konya).
+78 Kg: 1. Kübranur Esir (İstanbul), Mine Kalender (Burdur), Yağmur Şengül (İzmir), 3. Sevda Taşlı (Düzce).
Erkekler: 90 Kg: 1. Fatih Kösa (İstanbul), 2. Y. Emre Kılınç (Ordu), 3. Can Güzel (İstanbul), 3. Hasan Şimşek (Konya).
100 Kg: 1. M. Can Talay (Konya), 2. F. Enes Acet (Balıkesir), 3. Samet Kakık (Antalya), 3. Batuhan Küçükkaya (Samsun).
+100 Kg: Emrullah Uçar (Ankara), Hakan Akar (Ordu), Y. Barbaros Aksoy (Sakarya), 3. Furkan Güner (Samsun).
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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