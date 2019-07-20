Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı





SAKARYA (AA) - Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.

Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

Master erkekler 2 çifte: 1. Mehmet Egeli-Ozan Tetik, 2. Serhat Dizdaroğlu-Özgür Çubukçu, 3. Orhan Öztürk-Ferit Toska



Master erkekler 1 çifte: 1. Emre Sunay, 2. Kerim Can Ertuğ, 3. Mustafa Yıldız

Master kadınlar 1 çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena Serhadlıoğlu

Yıldız kızlar 4 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"



Yıldız erkekler 1 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray "A", 3. Şişecam Çayırova



Yıldız erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek



Yıldız erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"



Yıldız erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"

Küçük kızlar 4 çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Sakarya Gençlik Merkezi



Küçük erkekler 1 çifte final: 1. Galatasaray "A", 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi "B", 3. Van Edremit Gençlik



Küçük erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"

Master kadınlar 2 çifte: 1. Aslıhan Dizdaroğlu-Harika Salepçioğlu, 2- Sena Serhadlıoğlu-Ayfer Çelenk

Master erkekler 4 çifte: 1. Orhan Öztürk-Ferit Toska-Yavuz Kuban-Cemal Şenyuva, 2. Mehmet Egeli-Ozan Tetik-Mustafa Yıldız-Emre Sunay

Genç kızlar 2 tek: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Genç kızlar 1 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Sakarya Gençlik Merkezi

Genç kızlar 2 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe "A", 3. Şişecam Çayırova

Yıldız erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray "A", 3. Galatasaray "B"



Yıldız erkekler 8 dümenci: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor

Deniz küreği 19 yaş altı kızlar 4 çifte dümenci: 1. Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. Sümerspor Kürek



Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 2 çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Fenerbahçe, 3. Sümerspor Kürek



Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Sümerspor Kürek, 2. Beşiktaş, 3. Sakarya Gençlik Merkezi





Kaynak: AA