Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı
- Sapanca Gölü'nde düzenlenen kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi
SAKARYA (AA) - Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.
Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
Master erkekler 2 çifte: 1. Mehmet Egeli-Ozan Tetik, 2. Serhat Dizdaroğlu-Özgür Çubukçu, 3. Orhan Öztürk-Ferit Toska
Master erkekler 1 çifte: 1. Emre Sunay, 2. Kerim Can Ertuğ, 3. Mustafa Yıldız
Master kadınlar 1 çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena Serhadlıoğlu
Yıldız kızlar 4 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 1 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray "A", 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek
Yıldız erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"
Küçük kızlar 4 çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Küçük erkekler 1 çifte final: 1. Galatasaray "A", 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi "B", 3. Van Edremit Gençlik
Küçük erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"
Master kadınlar 2 çifte: 1. Aslıhan Dizdaroğlu-Harika Salepçioğlu, 2- Sena Serhadlıoğlu-Ayfer Çelenk
Master erkekler 4 çifte: 1. Orhan Öztürk-Ferit Toska-Yavuz Kuban-Cemal Şenyuva, 2. Mehmet Egeli-Ozan Tetik-Mustafa Yıldız-Emre Sunay
Genç kızlar 2 tek: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç kızlar 1 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç kızlar 2 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe "A", 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray "A", 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 8 dümenci: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor
Deniz küreği 19 yaş altı kızlar 4 çifte dümenci: 1. Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. Sümerspor Kürek
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 2 çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Fenerbahçe, 3. Sümerspor Kürek
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Sümerspor Kürek, 2. Beşiktaş, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Kaynak: AA
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