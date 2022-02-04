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  3. Gençlerbirliği 0 – 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

Gençlerbirliği 0 – 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü başkent derbisinde karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği kendi sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi.

Gençlerbirliği 0 – 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

 Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, toparlanacaklarına inandığını belirtti.


Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncusu Tshibola'nın 42. dakikada kırmızı kart görmesine kadar ortada geçen bir mücadele olduğunu söyledi.

Gençlerbirliği 0 – 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu
Başkent derbisine çıkarken 4-5 oyuncularının eksik olduğunu hatırlatan Diyadin, "Bunu bahane olarak algılamayın ama bizim gibi dar bir kadro için bu eksikler çok çok önemlidir. Önümüzdeki hafta ve 1-2 hafta içerisinde sakatlıktan dönecek futbolcularımız var. Yeniden ayağa kalkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HEDEFE DOĞRU İLERLİYORUZ"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Ankara derbisini kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Gençlerbirliği 0 – 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu
Tüm oyuncularını kutlayan Altındağ, "Hedefe doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Lider olduğumuz için de mutluyuz. İnançlı bir oyuncu grubumuz var. MKE Ankaragücü hak ettiği yerlere gelecektir." diye konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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