Gençlerbirliği 1-0 Boluspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği evinde Boluspor'u konuk etti. İki takımın da önemli ol pozisyonları yakaladığı karşılaşma büyük heyecana konuk oldu. Bu önemli müsabakayı ev sahibi ekip ikinci yarının başında bulduğu golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği puanını 8'e yükselterek rakibinin üzerine çıkarken, Boluspor ise 7 puanda kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 90+5 Metehan Mert), Lima (Dk. 83 Gökhan Gül), LuaLua (Dk. 90+2 Musa Şahindere), Eleke

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Dk. 80 Arda Köksal), Abdurrahman Canlı (Dk. 87 Tugay Kacar), Roshi, Bertu Alican Özyürek (Dk. 63 Odah), Bregu (Dk. 63 Novak), Kasongo