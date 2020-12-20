Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent Derbisi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Erdinç Sezertam x, Mehmet Cem Satman x
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Polomat xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Mendoza xx, Candeias xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Murat Yıldırım xx (Furman dk. 83 ?), Sefa Yılmaz xx (Ayite dk. 70 xx), Stancu xx (Sio dk. 83 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Baran Başyiğit, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Sarlija xx, Erdi Dikmen xx, Atila Turan xx (Lukasik dk. 66 xx), Atakan Rıdvan Çankaya xx, Ender Aygören xx (Paintsil dk. 46 xx), Pinto xx, Endri Çekıcı xx (Borven dk.66 xx), Saba xx (Orkan Çınar dk. 90 ?), Emre Güral xx (Adzic dk. 85 ?)
Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay,
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Mendoza (Gençlerbirliği), Sarlija (Ankaragücü)
Kırmızı kart: Sami Gökhan Altıparmak (dk. 90+3)
Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 58) (Gençlerbirliği), Saba (dk. 74) (Ankaragücü)