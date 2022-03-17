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Gençlerbirliği 1 – 1 Kocaelispor |Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği 1 – 1 Kocaelispor |Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Maç 1-1 berabere bitti.

Başkent temsilcisinin golünü 69. dakikada Ömürcan Artan kaydederken; konuk takımın golü ise 57'de Babacar Gueye'den geldi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 34 puana yükseldi. Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken, 33 puana ulaştı.

Ligin 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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