Gençlerbirliği 1 – 1 Kocaelispor |Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Kocaelispor kozlarını paylaştı. Maç 1-1 berabere bitti.
Başkent temsilcisinin golünü 69. dakikada Ömürcan Artan kaydederken; konuk takımın golü ise 57'de Babacar Gueye'den geldi.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 34 puana yükseldi. Kocaelispor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken, 33 puana ulaştı.
Ligin 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.