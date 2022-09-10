Gençlerbirliği 1 - 2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 5. hafta maçında Gençlerbirliği evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 yenildi.

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Gençlerbirliği 1 - 2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Sezgin Çınar, Emrah Ünal

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Mert Kula, Musa Şahindere, Barış Alıcı, Aksel Aktaş (Dk. 81 Bieliaiev), Grechyshkin, Serdarcan Eralp, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 90 Abdullah Şahindere), İlker Karakaş (Dk. 63 Sami Gökhan Altıparmak)

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can (Dk. 15 Ogün Bayrak), Gökhan Akkan, İbrahim Has (Dk. 90 Mata), Mehmet Coşkun (Dk. 84 İsmail Konuk), Yahaya, Muhammed Demirci (Dk. 84 Erol Can Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Savic (Dk. 46 Bilal Başacıkoğlu), Adeniyi

Goller: Dk. 71 Yahaya, Dk. 90+6 Adeniyi (Tuzlaspor), Dk. 89 Gökhan Gül (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 51 Metehan Mert (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 67 Grechyshkin (Gençlerbirliği), Dk. 73 Yahaya, Dk. 88 Cisce (Tuzlaspor)

Gençlerbirliği 1 - 2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

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