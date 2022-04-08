Gençlerbirliği 2- 0 Keçiörengücü | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği'nin galip geldiği maçın skoru 2-0 olarak kaydedildi.
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Rahmetullah Berişbek, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Aksel Aktaş, Barış Alıcı, Sallallich (Dk. 90+3 İlker Karakaş), Musa Şahindere (Dk. 71 Serdarcan Eralp), Lima (Dk. 90+5 Gökhan Altıparmak)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 77 Ali Yavuz Kol), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Ackah, Alhassan (Dk. 55 Djibrilla), Uzodimma (Dk. 63 Hamza Gür), Olawoyin, Ziya Alkurt (Dk. 55 Taşkın Çalış), Eze
Goller: Dk. 50 Barış Alıcı, Dk. 78 Lima (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 83 Arda Kızıldağ, Dk. 84 Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Dk. 83 Eze (Ankara Keçiörengücü
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.
Ankara Keçiörengücü futbolcuları seremoniye "Anadolu Ajansının 102. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Oğuz Kağan Çalışır, Erkan Akbulut
GENÇLERBİRLİĞİ
1. RAMAZAN KÖSE
4. ARDA KIZILDAĞ
7. SINTAYEHU SALLALICH
11. RAHMETULLAH BERİŞBEK
3. MUSA ŞAHİNDERE
15. AKSEL AKTAŞ
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA
33. MUHAMMED BAYIR
KEÇİÖRENGÜCÜ
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
3. MUHARREM CİNAN
88. YAW ACKAH
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
27. ZİYA ALKURT
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
90. EMEKA FRIDAY EZE