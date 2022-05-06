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Gençlerbirliği 2- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan 36. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Erzurumspor karşılaştı. Maç sonucu skorlara 2-1 olarak yansırken, Erzurumspor mağlup olan taraf oldu.

Gençlerbirliği 2- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor kozlarını paylaştı. Bu kapsamda Erzurumspor, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği karşılaşmadan galip ayrıldı. İşte, Gençlerbirliği 2- 1 Erzurumspor | Maç sonucu...

Gençlerbirliği 2- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

GENÇLERBİRLİĞİ 2- 1 ERZURUMSPOR | MAÇ SONUCUStat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Ata Yıldırım, Orkun Aktaş

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Grechyshkin, Tshibola, Barış Alıcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 74 Aksel Aktaş), Sallalich (Dk. 84 Musa Şahindere) Lima (Dk. 90+3 İlker Karakaş)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Süleyman Koç (Dk. 73 Malle), Gökhan Kardeş (Dk. 65 Ufuk Budak), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Batuhan Artarslan (Dk. 65 Alican Özfesli), Estrela, Novikovas, Eren Tozlu, Mücahit Albayrak, Olanare (Dk. 80 Shala)

Gençlerbirliği 2- 1 Erzurumspor | Maç sonucu

Goller: Dk. 4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 24 Sallalich, Dk. 59 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 82 Sallalich, Dk. 88 Ramazan Köse (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Ligde kalma adına önemli bir galibiyet alan Gençlerbirliği, bu sonuçla puanını 45'e yükseltti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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