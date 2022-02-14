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Gençlerbirliği 2 – 2 Samsunspor | Maç Sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği 2 – 2 Samsunspor | Maç Sonucu


Futbol: Spor Toto 1. Lig
-Gençlerbirliği: 2 - Yılport Samsunspor: 2
Stat: Eryaman

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Kapluhan

Gençlerbirliği 2 – 2 Samsunspor | Maç Sonucu

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Gökhan Gül (Dk. 90+4 İlker Karakaş), Muhammed Bayır, Tshibola, Grechyshkin, Barış Alıcı, Belyaev (Dk. 89 Arda Kızıldağ), LuaLua (Dk. 60 Rahmetullah Berişbek), Lima

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş (Dk. 80 Ensar Arslan), Yunus Emre Çift, Bateau, Soner Gönül, Hasan Kılıç (Dk. 46 Yasin Öztekin), Osman Çelik, Kayamba, Savicevic (Dk. 36 Cihan Kahraman), Fofana (Dk. 84 Melih Okutan), Tomane

Gençlerbirliği 2 – 2 Samsunspor | Maç Sonucu

Goller: Dk. 8 Barış Alıcı, Dk. 75 Metehan Mert (Gençlerbirliği), Dk. 10 Fofana, Dk. 90 Melih Okutan (Yılport Samsunspor)

Kırmızı kart: Dk. 86 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

Gençlerbirliği 2 – 2 Samsunspor | Maç Sonucu

Sarı kartlar: Dk. 36 Ömürcan Artan (Gençlerbirliği), Dk. 67 Bateau (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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