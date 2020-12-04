Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi iki takım hakkında son bilgileri haberimizde verdik. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Ligde lider Alanyaspor, ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşma öncesi tüm detaylı bilgileri haberimizde verdik. Bu sezonun en büyük çıkış yapan ekibi Alanyaspor ligde 1 maç eksiği olmasına rağmen 23 puanla liderliğini sürdürüyor. Gençlerbirliği ise bu sezonun en formsuz ekiplerinden birisi. Ligde yalnızca 5 puanı bulunan Gençlerbirliği 20. sırada yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği - Alanyaspor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da, Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Alanyaspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Gençlerbirliği (2B 3M), tek galibiyetini Şubat 2020'deki son karşılaşmada aldı (1-0).
- Alanyaspor'un Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Gençlerbirliği (1G 2B; Yeni Malatyaspor ile eşit).
- Sahasında oynadığı son yedi Süper Lig maçında sırasıyla bir yenilgi ve bir beraberlik alan Gençlerbirliği (3B 4M), son karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı (1-5 vs Fenerbahçe).
- Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor (2-1 vs Galatasaray & 2-0 vs Antalyaspor), daha önce üst üste üç dış saha galibiyeti alamadı.
- Süper Lig'in 2020/21 sezonunda Gençlerbirliği'nden (25) daha az isabetli şut çeken sadece iki takım var: Göztepe (24) & Kayserispor (23). Alanyaspor ise kalesine en az şut gelen takım konumunda (29).