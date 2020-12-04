Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Ligde lider Alanyaspor, ligin dibinde yer alan Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşma öncesi tüm detaylı bilgileri haberimizde verdik. Bu sezonun en büyük çıkış yapan ekibi Alanyaspor ligde 1 maç eksiği olmasına rağmen 23 puanla liderliğini sürdürüyor. Gençlerbirliği ise bu sezonun en formsuz ekiplerinden birisi. Ligde yalnızca 5 puanı bulunan Gençlerbirliği 20. sırada yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği - Alanyaspor mücadelesi oynanacak. Zorlu karşılaşma, 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da, Eryaman Stadyumu'nda başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmayı 5 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ