Süper Lig'de 13. hafta maçları arasında bugün oynanacak olan Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının merak edilen sorularının tüm cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, ligde 11 maça çıktı ve 11 puan toplayarak 17. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 11 maçta 8 puan toplayarak 20. sırada yerini aldı. Peki, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü maçı oynanacak. Ligde, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Cem Satman üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, bugün saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ