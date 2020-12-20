Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 13. hafta maçları devam ediyor. Ligde, bu hafta oynanacak olan Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 13. hafta maçları arasında bugün oynanacak olan Gençlerbirliği-Ankaragücü maçının merak edilen sorularının tüm cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Gençlerbirliği, ligde 11 maça çıktı ve 11 puan toplayarak 17. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 11 maçta 8 puan toplayarak 20. sırada yerini aldı. Peki, Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü maçı oynanacak. Ligde, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, bugün saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Cem Satman üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gençlerbirliği-Ankaragücü maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, bugün saat 13.30'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Ankaragücü (26). Alkaralar, ligde oynanan son 11 Ankara derbisinin sekizinden galip ayrıldı (1B 2M).
- Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri Gençlerbirliği (28; Altay ile birlikte). Bu rekabette deplasman takımı olarak çıktığı son üç maçı kazanamayan sarı lacivertliler (1B 2M), rakibine karşı daha uzun bir seriyi en son 1960-1984 arasında yaşamıştı (10 maç).
- Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kazanan Gençlerbirliği (2-1 vs Alanyaspor & 1-0 vs BB Erzurumspor), Nisan 2016'dan bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor.
- Son iki Süper Lig maçından 6 puan çıkaran Ankaragücü, Kasım 2018'den bu yana üç maçlık bir galibiyet serisi yakalayamıyor.
- Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım olan Gençlerbirliği (33), Kayserispor'un (6) ardından en az gol sevinci yaşayan iki ekipten biri konumunda (9; Sivasspor ile birlikte).