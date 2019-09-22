Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç xx, Ahmet xx (Dk. 88 Seuntjens x), Flavio xx, Zargo Toure xx, Polomat xx, Baianno xx, Diallo xx (Dk. 61 Berat), Candeias xx, Sessegnon xx, Stancu xx (Dk. 61 Ayite), Sio xx

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafono xx, Juan Francisco xx, Welinton x, Caulker xx, Nsakala x, Siopis xx, Ceyhun x , Campos xx (Dk. 53 Yacine Bammou), Bakasetas x (Dk. 77 Musa Çağıran x), Fernandes xx (Dk. 86 Tayfur Bingöl x), Cisse x

GOLLER: Dk. 45 (P) Stancu (Gençlerbirliği) - Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KART: Candeias, Polomat, Fabricio (Gençlerbirliği) - Djalma Campos, Welinton, Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin golünü penaltıdan Stancu atarken, Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü Ceyhun Gülselam kaydetti.

15'inci dakikada Candeias sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Sio ve Stancu topa dokunamadı.

20'nci dakikada Candeias sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve kale direğinin arkasına ortasını yaptı. Topla buluşan Stancu boş pozisyonda şutunu çekti ve kaleci Marafona mutlak golü önledi.

32'nci dakikada Juan Francisco orta sahadan topu sürerek taşıdı, ceza sahasına girmeden çektiği şuta kaleci Ertaç iki hamlede sahip oldu.

40'ıncı dakikada Fernandes'in kaptığı topla soldan ceza sahası içerisine girdi ve topu Bakasetas'la buluşturdu. Bakasetas'ın vuruşunda top savunmadan sekerek kaleci Ertaç'ta kaldı.

44'üncü dakikada sağ kanattan Candeias etkili bir orta yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Stancu, Welinton'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

57'nci dakikada Cisse'nin ceza sahasının sol tarafından çektiği şutta Flavio, topu kayarak kornere çeldi.

65'inci dakikada Sessegnon orta alandan taşıdığı topu ceza sahasına girmeden Ayite'ye verdi. Ayite'nin sağ kanattan sert şutu kaleci Marafona'da kaldı.

66'ncı dakikada Juan Francisco'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Ceyhun Gülsem kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

82'nci dakikada Candeias'ın arka direğe ortasında Ahmet Oğuz topa gelişine vurdu top auta çıktı.

84'üncü dakikada Bammou'nun ceza sahası içerisinden attığı pas ile topla buluşan Cisse kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu auta attı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA