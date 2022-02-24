Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Balıkesirspor'un karşı karşıya geldiği maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1. Lig’in 27.haftasındaki Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Ogün Kamacı yaparken maçın dördüncü hakemi olarak ise Safa Yılmaz görev alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanıyor. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ