Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Balıkesirspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı 26 Şubat 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ – BALIKESİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği – Balıkesirspor maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Safa Yılmaz görev alacak.