Süper Lig'in son haftasında kritik maçlar devam ediyor. Ligde kendini Şampiyonlar Ligi potasına atmak isteyen Beşiktaş, zorlu Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. 34. hafta maçında Gençlerbirliği - Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Beşiktaş maçı 25 Temmuz (bugün) 21.00'da başlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Cemal Yılmaz ve Samet Çavuş üstlenecek. Karşılaşma koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı 25 Temmuz (bugün) saat 21.00'da beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Toure, Flavio, Berat Özdemir, Sessegnon, Candeias, Soner Dikmen, Polomat, Stancu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Roco, Vida, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Tyler Boyd, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Güven Yalçın