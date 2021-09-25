Süper Lig'de futbol heyecanı 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği evinde Boluspor'u konuk edecek. Ligde artık sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Gençlerbirliği - Boluspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

Gençlerbirliği - Boluspor maçı 25 Eylül 2021 Cumartesi bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşmayı izlemek için Gençlerbirliği - Boluspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - BOLUSPOR MAÇITRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Gençlerbirliği - Boluspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Spor'u izlemek için Gençlerbirliği - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.