Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Gençlerbirliği - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Bursaspor maçı 26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Bursaspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor HD, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 97, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70, Fil Box 74, Vodafone TV 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - BURSASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Bursaspor maçını hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Nurettin Dinçer Demir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Mehmet Türkmen görev alacak.