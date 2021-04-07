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Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 07.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Gençlerbirliği - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1 1

Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 16:00

Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Erkan Engin(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 12. Mustafa Akbaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 88. Murat Yıldırım, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 27. Ömürcan Artan, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Teknik Sorumlu

Özcan Bizati

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 92. Aatıf Chahechouhe, 17. Emrah Başsan, 14. Mostapha El Kabır

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 2. Bohdan Butko, 23. Gökhan Kardeş, 21. Zakarya Bergdıch, 16. Rahman Buğra Çağıran, 88. Osman Çelik, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 70. Brahim Darri, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 61. Oltan Karakullukçu

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş30204663316432
2Fenerbahçe31195755316224
3Galatasaray31194861306131
4Trabzonspor3216974031579
5Alanyaspor311471049314918
6Hatayspor311471051374914
7Fatih Karagümrük32139104738489
8Gaziantep FK301211744344710
9Göztepe321110114642434
10Sivasspor3091473735412
11Konyaspor311010113837401
12Antalyaspor318158293739-8
13Çaykur Rizespor3181112364935-13
14Kasımpaşa319715344734-13
15MKE Ankaragücü319616375033-13
16Başakşehir FK318914354933-14
17Kayserispor318914244033-16
18Yeni Malatyaspor3071112384432-6
19Gençlerbirliği318716295331-24
20BB Erzurumspor3261016305228-22
21Denizlispor306717265125-25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021Trabzonspor1-1Kayserispor
06.04.2021Göztepe2-0Çaykur Rizespor
06.04.2021Fatih Karagümrük1-0Hatayspor
07.04.2021Antalyaspor Sivasspor
07.04.2021Gençlerbirliği1-1BB Erzurumspor
07.04.2021Beşiktaş Alanyaspor
07.04.2021Konyaspor1-1MKE Ankaragücü
08.04.2021Gaziantep FK Başakşehir FK
08.04.2021Yeni Malatyaspor Fenerbahçe
08.04.2021Denizlispor Kasımpaşa

KAYNAK ;TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 

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