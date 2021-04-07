Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 33. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 07.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|1
|1
Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 16:00
Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri
Suat Arslanboğa(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Erkan Engin(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 12. Mustafa Akbaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 88. Murat Yıldırım, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 27. Ömürcan Artan, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Teknik Sorumlu
Özcan Bizati
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 92. Aatıf Chahechouhe, 17. Emrah Başsan, 14. Mostapha El Kabır
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 2. Bohdan Butko, 23. Gökhan Kardeş, 21. Zakarya Bergdıch, 16. Rahman Buğra Çağıran, 88. Osman Çelik, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 70. Brahim Darri, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 61. Oltan Karakullukçu
Teknik Sorumlu
Yılmaz Vural
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 33. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|30
|20
|4
|6
|63
|31
|64
|32
|2
|Fenerbahçe
|31
|19
|5
|7
|55
|31
|62
|24
|3
|Galatasaray
|31
|19
|4
|8
|61
|30
|61
|31
|4
|Trabzonspor
|32
|16
|9
|7
|40
|31
|57
|9
|5
|Alanyaspor
|31
|14
|7
|10
|49
|31
|49
|18
|6
|Hatayspor
|31
|14
|7
|10
|51
|37
|49
|14
|7
|Fatih Karagümrük
|32
|13
|9
|10
|47
|38
|48
|9
|8
|Gaziantep FK
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|47
|10
|9
|Göztepe
|32
|11
|10
|11
|46
|42
|43
|4
|10
|Sivasspor
|30
|9
|14
|7
|37
|35
|41
|2
|11
|Konyaspor
|31
|10
|10
|11
|38
|37
|40
|1
|12
|Antalyaspor
|31
|8
|15
|8
|29
|37
|39
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|31
|8
|11
|12
|36
|49
|35
|-13
|14
|Kasımpaşa
|31
|9
|7
|15
|34
|47
|34
|-13
|15
|MKE Ankaragücü
|31
|9
|6
|16
|37
|50
|33
|-13
|16
|Başakşehir FK
|31
|8
|9
|14
|35
|49
|33
|-14
|17
|Kayserispor
|31
|8
|9
|14
|24
|40
|33
|-16
|18
|Yeni Malatyaspor
|30
|7
|11
|12
|38
|44
|32
|-6
|19
|Gençlerbirliği
|31
|8
|7
|16
|29
|53
|31
|-24
|20
|BB Erzurumspor
|32
|6
|10
|16
|30
|52
|28
|-22
|21
|Denizlispor
|30
|6
|7
|17
|26
|51
|25
|-25
Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları
|06.04.2021
|Trabzonspor
|1-1
|Kayserispor
|06.04.2021
|Göztepe
|2-0
|Çaykur Rizespor
|06.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-0
|Hatayspor
|07.04.2021
|Antalyaspor
|Sivasspor
|07.04.2021
|Gençlerbirliği
|1-1
|BB Erzurumspor
|07.04.2021
|Beşiktaş
|Alanyaspor
|07.04.2021
|Konyaspor
|1-1
|MKE Ankaragücü
|08.04.2021
|Gaziantep FK
|Başakşehir FK
|08.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|Fenerbahçe
|08.04.2021
|Denizlispor
|Kasımpaşa
KAYNAK ;TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU