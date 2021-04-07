Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 33. hafta maçında Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 33. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 07.04.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç sonucu: Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 1 Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 16:00

Gençlerbirliği Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), İsmail Şencan(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Salih Mazlum(2. Yardımcı Hakem), Direnç Tonusluoğlu(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Erkan Engin(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 4. Arda Kızıldağ, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 12. Mustafa Akbaş, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 88. Murat Yıldırım, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 7. Domınık Grzegorz Furman, 9. Sorin Bogdan Stancu, 11. Srdan Spırıdonovıc, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 27. Ömürcan Artan, 30. Lucas Andres Mugnı, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Teknik Sorumlu

Özcan Bizati

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 22. Leo Schwechlen, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 92. Aatıf Chahechouhe, 17. Emrah Başsan, 14. Mostapha El Kabır

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 2. Bohdan Butko, 23. Gökhan Kardeş, 21. Zakarya Bergdıch, 16. Rahman Buğra Çağıran, 88. Osman Çelik, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 70. Brahim Darri, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 61. Oltan Karakullukçu

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 33. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 64 32 2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 62 24 3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 61 31 4 Trabzonspor 32 16 9 7 40 31 57 9 5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 49 18 6 Hatayspor 31 14 7 10 51 37 49 14 7 Fatih Karagümrük 32 13 9 10 47 38 48 9 8 Gaziantep FK 30 12 11 7 44 34 47 10 9 Göztepe 32 11 10 11 46 42 43 4 10 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 41 2 11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 40 1 12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 39 -8 13 Çaykur Rizespor 31 8 11 12 36 49 35 -13 14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 34 -13 15 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 33 -13 16 Başakşehir FK 31 8 9 14 35 49 33 -14 17 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 33 -16 18 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 32 -6 19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 31 -24 20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 28 -22 21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 25 -25

Süper Lig 33. hafta Fikstür sonuçları

06.04.2021 Trabzonspor 1-1 Kayserispor 06.04.2021 Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor 06.04.2021 Fatih Karagümrük 1-0 Hatayspor 07.04.2021 Antalyaspor Sivasspor 07.04.2021 Gençlerbirliği 1-1 BB Erzurumspor 07.04.2021 Beşiktaş Alanyaspor 07.04.2021 Konyaspor 1-1 MKE Ankaragücü 08.04.2021 Gaziantep FK Başakşehir FK 08.04.2021 Yeni Malatyaspor Fenerbahçe 08.04.2021 Denizlispor Kasımpaşa

KAYNAK ;TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU