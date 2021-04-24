Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor ile 23.04.2021 20:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Çaykur Rizespor
|2
|1
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Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
23.04.2021 20:30
Gençlerbirliği Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Sarper Barış Saka(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
44. Übeyd Adıyaman, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 14. Metehan Mert, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma
Yedekler
37. Yasin Davuş, 12. Mustafa Akbaş, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 30. Lucas Andres Mugnı, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Özcan Bizati
Goller
Johansson (Dk.45+1), Sio (Dk. 62)
Kartlar
Halil Pehlivan (sarı kart)
Oyundan Çıkanlar
Sio, Stancu, Halil Pehlivan
Oyuna Girenler
Hüseyin Seyhan, Polomat, Mustafa Akbaş
Çaykur Rizespor İlk 11
1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 52. Erik Sabo, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc
Yedekler
25. Gökhan Akkan, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 14. Alexander Toft Soderlund, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala
Teknik Sorumlu
Goller
Samudio (Dk. 74)
Oyundan Çıkanlar
Fernando, Remy, Yasin Pehlivan, Michalak, Sabo
Oyuna Girenler
Samudio, Skoda, Donsah, İsmail Köybaşı, Soderlund
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|33
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|9
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|7
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|-16
|18
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Trabzonspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-1
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Başakşehir FK
|22.04.2021
|Alanyaspor
|3-2
|Gaziantep FK