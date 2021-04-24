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Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor ile 23.04.2021 20:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu?

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ ÇAYKUR RİZESPOR
Gençlerbirliği Çaykur Rizespor
2 1

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.04.2021 20:30

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Sarper Barış Saka(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

44. Übeyd Adıyaman, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 14. Metehan Mert, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Yedekler

37. Yasin Davuş, 12. Mustafa Akbaş, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 30. Lucas Andres Mugnı, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Özcan Bizati

Goller

Johansson (Dk.45+1), Sio (Dk. 62)

Kartlar

Halil Pehlivan (sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Sio, Stancu, Halil Pehlivan

Oyuna Girenler

Hüseyin Seyhan, Polomat, Mustafa Akbaş

ÇAYKUR RİZESPORÇaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 52. Erik Sabo, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

25. Gökhan Akkan, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 14. Alexander Toft Soderlund, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

Samudio (Dk. 74)

Oyundan Çıkanlar

Fernando, Remy, Yasin Pehlivan, Michalak, Sabo

Oyuna Girenler

Samudio, Skoda, Donsah, İsmail Köybaşı, Soderlund

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray34206866336633
4Trabzonspor35161274233609
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor341581157435314
7Gaziantep FK34131295142519
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor35101213455642-11
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK349916375336-16
18Kayserispor3481115264335-17
19Gençlerbirliği359818366135-25
20BB Erzurumspor3581017365834-22
21Denizlispor346919325927-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
21.04.2021Galatasaray1-1Trabzonspor
21.04.2021MKE Ankaragücü1-1Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor1-0Yeni Malatyaspor
22.04.2021Kasımpaşa0-1Başakşehir FK
22.04.2021Alanyaspor3-2Gaziantep FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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