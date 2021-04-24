Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor ile 23.04.2021 20:30'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maç sonucu: Gençlerbirliği Çaykur Rizespor 2 1 Gençlerbirliği Çaykur Rizespor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.04.2021 20:30

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), Kemal Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Bozdoğan(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Koray Gençerler(var), Sarper Barış Saka(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

44. Übeyd Adıyaman, 2. Mattıas Erık Johansson, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 14. Metehan Mert, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 91. Sandro Cesar Cordovıl De Lıma

Yedekler

37. Yasin Davuş, 12. Mustafa Akbaş, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 30. Lucas Andres Mugnı, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Özcan Bizati

Goller

Johansson (Dk.45+1), Sio (Dk. 62)

Kartlar

Halil Pehlivan (sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Sio, Stancu, Halil Pehlivan

Oyuna Girenler

Hüseyin Seyhan, Polomat, Mustafa Akbaş

Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor İlk 11

1. Tarık Çetin, 4. Montassar Omar Talbı, 6. Yasin Pehlivan, 7. Loic Alex Teliere Hubert Remy, 17. Konrad Hubert Mıchalak, 24. Emır Dılaver, 37. Fernando Andrade Dos Santos, 52. Erik Sabo, 53. Darıo Melnjak, 55. Mykola Morozıuk, 88. Damjan Dokovıc

Yedekler

25. Gökhan Akkan, 11. Tunay Torun, 13. İsmail Köybaşı, 14. Alexander Toft Soderlund, 15. Selim Ay, 18. Braıan Jose Samudıo Segovıa, 21. Mılan Skoda, 23. Godfred Donsah, 35. Alberk Koç, 54. Mithat Pala

Teknik Sorumlu

Bülent Uygun

Goller

Samudio (Dk. 74)

Oyundan Çıkanlar

Fernando, Remy, Yasin Pehlivan, Michalak, Sabo

Oyuna Girenler

Samudio, Skoda, Donsah, İsmail Köybaşı, Soderlund

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 66 33 4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 60 9 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 7 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 34 9 9 16 37 53 36 -16 18 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 27 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları