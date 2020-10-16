Süper Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak maçlar ile geri dönüyor. Bu hafta oynanacak maçta Gençlerbirliği - Denizlispor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın tüm detayları haberimizde mevcut.

Süper Lig'in 5. haftasının son maçı, Gençlerbirliği ve Denizlispor arasında oynanacak. Gençlerbirliği, 4 haftanın birini BAY geçmişti. Kalan 3 maçta, 4 puan toplayabilen Ankara ekibi, 14. sırada bulunuyor. Denizlispor ise bu sezona kötü başlayan takımlardan birisi. Ligde 4 maçta yalnızca 2 puan toplayan Denizlispor, 19. sırada yer alıyor. Peki, Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6. haftada Gençlerbirliği - Denizlispor arasında oynanacak mücadele, Eryaman Stadyumu'nda 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadele hakem Mert Güzenge tarafından yönetilecek. Mert Güzenge'nin yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Gökhan Barcın üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Digitürk, bu sezonda kesintisiz şekilde tüm Süper Lig maçlarını yayınlıyor. Gençlerbirliği - Denizlispor mücadelesi Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.