Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Denizlispor takımları kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Gençlerbirliği - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Bu sorulara ilişkin cevaplar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı 10 Aralık 2021 Cuma günü oynanacak. Müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Denizlispor maçı TRT Avaz kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Denizlispor maçını hakem Alper Çetin yönetecek. Çetin'in yardımcılıklarını Özcan Sultanoğlu ile Mehmet Akıncık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Murat Türkoğlu görev alacak.