Gençlerbirliği Erokspor maçı hangi kanalda | Gençlerbirliği Erokspor maçı canlı izleme linki

İki takım Gençlerbirliği Erokspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/32 Finaller ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Gençlerbirliği Erokspor maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Gençlerbirliği Erokspor maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Gençlerbirliği Erokspor maçı hangi kanalda

Avrupa Kupaları’na açılan en kısa yol olan Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Tur heyecanı bugün oynanan 8 karşılaşmayla başladı. Eyüpspor büyük bir sürprize imza atarak Süper Lig ekibi Konyaspor'u kupanın dışına itti. Kupa'da heyecan yarın oynanacak 13 maçla devam edecek. Kupanın 4. tur maçında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği sahasında Erokspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği Erokspor Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçı yarın saat 16.30'da başlayacak. Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Gençlerbirliği Erokspor maçı canlı izleme linki

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı’nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 16.30’da oynanacak olan maçı hakem Burak Şeker yönetecek.