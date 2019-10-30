Gençlerbirliği - Esenler Erokspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk.59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek (Dk.59 İlker Karakaş), Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Mats Seuntjens

ESENLER EROKSPOR: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk.46 Bilal Mert Engin) (Dk.75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk.89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı

GOLLER: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)

SARI KART: Melih Kabasakal (Esenler Erokspor).

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Bir üst tura çıkan Esenler Erokspor'un gollerini 25'inci dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53'üncü dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA