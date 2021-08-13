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Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'in açılış mücadelesinde Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cevaplar haberimizde...

Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. Açılış mücadelesinde ise Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GENÇLERBİRLİĞİ - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasındaki mücadele 13 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ankara'da, Eryaman Stadı Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alim Kandemir olacak.

Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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