Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük ile 15.01.2021 19:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maç sonucu: Gençlerbirliği Fatih Karagümrük 1 3 Gençlerbirliği Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.01.2021 19:00

Gençlerbirliği Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Sarper Barış Saka(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 14. Metehan Mert, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 8 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 18 6 4 8 26 24 22 2 11 Göztepe 18 5 7 6 24 22 22 2 12 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 13 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 14 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 15 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 16 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 17 Gençlerbirliği 18 5 4 9 19 34 19 -15 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları