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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük ile 15.01.2021 19:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maç sonucu:

GENÇLERBİRLİĞİ FATİH KARAGÜMRÜK
Gençlerbirliği Fatih Karagümrük
1 3

Gençlerbirliği Fatih Karagümrük Maçının Özeti İçin Tıklayın

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

15.01.2021 19:00

Gençlerbirliği Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri

Ali Şansalan(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Sarper Barış Saka(avar)

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 14. Metehan Mert, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FATİH KARAGÜMRÜKFatih Karagümrük

Fatih Karagümrük İlk 11

2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı

Yedekler

93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak

Teknik Sorumlu

Atılay Canel

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Galatasaray17103434143320
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Fatih Karagümrük187653024276
8Trabzonspor17755192026-1
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor186482624222
11Göztepe185762422222
12Sivasspor17575192122-2
13Başakşehir FK17647242822-4
14Kasımpaşa17647202722-7
15Yeni Malatyaspor17566212321-2
16Çaykur Rizespor17566223021-8
17Gençlerbirliği18549193419-15
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK1-0Kayserispor
16.01.2021AntalyasporTrabzonspor
17.01.2021Yeni MalatyasporÇaykur Rizespor
17.01.2021BeşiktaşGalatasaray
17.01.2021DenizlisporHatayspor
18.01.2021KasımpaşaBB Erzurumspor
18.01.2021FenerbahçeMKE Ankaragücü
Onur Çelik
Spor Editörü
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