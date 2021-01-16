Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fatih Karagümrük ile 15.01.2021 19:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Fatih Karagümrük
|1
|3
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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği Fatih Karagümrük Maçının Hakemleri
Ali Şansalan(hakem), Samet Çavuş(1. Yardımcı Hakem), Osman Gökhan Bilir(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Sarper Barış Saka(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 2. Mattıas Erık Johansson, 4. Arda Kızıldağ, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 14. Metehan Mert, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 63. Mustafa Hüseyin Seyhan, 77. Mustafa Çeçenoğlu, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fatih Karagümrük İlk 11
2. Emılıano Vıvıano, 6. Lucas Rodrıgo Bıglıa, 11. Mevlüt Erdinç, 16. Fabıo Borını, 18. Alassane Ndao, 20. Papa Alıoune Ndıaye, 22. Fatih Kuruçuk, 26. Vegar Eggen Hedenstad, 29. Jure Balkovec, 37. Gaston Matıas Campı, 91. Andrea Bertolaccı
Yedekler
93. Aykut Özer, 3. Alparslan Erdem, 4. Koray Altınay, 9. Artur Adam Sobıech, 23. Aksel Aktaş, 24. Vato Arveladze, 28. Ramazan Civelek, 52. Erik Sabo, 71. Jakup Jimmy Durmaz, 96. Emre Çolak
Teknik Sorumlu
Atılay Canel
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|8
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|18
|6
|4
|8
|26
|24
|22
|2
|11
|Göztepe
|18
|5
|7
|6
|24
|22
|22
|2
|12
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|13
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|14
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|15
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|16
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|17
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|19
|34
|19
|-15
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|1-0
|Kayserispor
|16.01.2021
|Antalyaspor
|Trabzonspor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|Galatasaray
|17.01.2021
|Denizlispor
|Hatayspor
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|MKE Ankaragücü