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Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Süper Lig'de yeni sezona kısa bir süre kala takımların hazırlık maçı programları başladı. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Cevaplar haberimizde...

Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?

Önümüzdeki sezona kısa bir süre kala yapılan transferlerle lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen takımlar bir an önce form tutmak istiyor. Bu yüzden lig öncesindeki hazırlık maçlarına büyük önem veriliyor. Takımların kendini test etmesine olanak sağlayan bu maçlar için programlar yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen futbolseverler ise internette Gençlerbirliği - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Yeni sezon öncesi prova niteliğini taşıyacak karşılaşma 26.07.2021 Pazartesi bu akşam oynanacak. Yeni transferlerin de yer alacağı, merakla beklenen bu mücadele saat 17:30'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Bu karşılaşma için herhangi bir kanal ile anlaşma sağlanmadı. Alınan bilgilere göre mücadele Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak ancak sadece katıl özelliğini kullanan kişiler karşılaşmayı izleme fırsatı edinecek.

HAZIRLIK MAÇI KARNELERİ

Fenerbahçe oynadığı ilk hazırlık maçında Csikzereda'yı 2-0, ikinci maçında ise Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla mağlup etmişti. 

Gençlerbirliği ise bu sezon ilk hazırlık maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak.

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