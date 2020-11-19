Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezonun ligde form durumu en yüksek ekiplerinden birisi olan Fenerbahçe, 8 maçta topladığı 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 7 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer aldı. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Halil Umut Meler olacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'de naklen izlenebilecek.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ