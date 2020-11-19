Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. 9. hafta maçlarının oynanacağı ligde, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe, Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
Liglere verilen milli aranın ardından heyecan yeniden başlıyor. Süper Lig'de sezonun 9. haftası Cumartesi günü oynanacak maçlar ile başlayacak. Bu hafta oynanacak Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu sezonun ligde form durumu en yüksek ekiplerinden birisi olan Fenerbahçe, 8 maçta topladığı 17 puanla 2. sırada bulunuyor. Gençlerbirliği ise 7 maçta 5 puan toplayarak 19. sırada yer aldı. Peki, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de 9. hafta maçları başlıyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin hakemi, Halil Umut Meler olacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Zorlu mücadele, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
beIN SPORTS, TFF ile anlaşmaya vararak bu sezonda Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduruyor. Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1'de naklen izlenebilecek.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fenerbahçe ile oynadığı son 37 Süper Lig maçının sadece üçünü kazanabilen Gençlerbirliği (8B 26M), bu galibiyetlerin tamamını sahasında aldı (Şubat 2009'da 1-0, Nisan 2013'te 2-0 & Mart 2015'te 2-1).
- Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının altısını kazanan Fenerbahçe (2B), son üç karşılaşmanın ikisinde puan kaybetti (2-2 & 1-1).
- Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan Gençlerbirliği (3B 3M), son karşılaşmada Gaziantep FK ile puanları paylaştı (1-1).
- Süper Lig'de oynadığı son dört deplasman maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada alabilmişti (5B 8M).
- Ankara takımlarına konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Fenerbahçe (4B 1M), iki galibiyetini de Gençlerbirliği'nden aldı (Mayıs 2017'de 2-1 & Ağustos 2017'de 2-1).
- 2020/21'de çıktığı ilk dört dış saha karşılaşmasında mağlubiyet almayan Fenerbahçe (3G 1B), 2005/06'dan (8G 1B) bu yana bir Süper Lig sezonuna en az beş maçlık bir seriyle başlayamıyor.
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım (5, Gençlerbirliği) ile bu şekilde en fazla gol atan ekip (5, Fenerbahçe) bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Gençlebirliği forveti Bogdan Stancu, geçen sezon Fenerbahçe'ye rakip olduğu iki Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı (toplam 2 gol).
- Fenerbahçe orta sahası Ozan Tufan, Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son dört maçın üçünde birer gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
- Erol Bulut, 2003/04'ten (3G 3B, Christoph Daum) bu yana Fenerbahçe kariyerindeki ilk beş deplasman maçında mağlup olmayan ilk teknik direktör olmak istiyor.