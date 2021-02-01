Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Gençlerbirliği
|Fraport-tav Antalyaspor
|0
|1
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Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 16:00
Gençlerbirliği Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri
Bahattin Şimşek(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Erkan Engin(avar)
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği İlk 11
1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat
Yedekler
44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 14. Metehan Mert, 19. Rahmetullah Berişbek, 30. Lucas Andres Mugnı, 88. Murat Yıldırım
Teknik Sorumlu
Mustafa Kaplan
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Soner Dikmen 80.dk, Sarı Kart Rahmetullah Berişbek 90+1.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Kızıldağ 66.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 21.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 66.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 76.dk
Oyuna Girenler
Halil İbrahim Pehlivan 66.dk, Rahmetullah Berişbek 21.dk, Srdan Spırıdonovıc 66.dk, Murat Yıldırım 76.dk
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert
Yedekler
35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 28. Omar İmeri, 89. Veysel Sarı, 96. Fehmi Koç
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
Sıdney Sam,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Dever Akeem Orgıll 68.dk
Oyundan Çıkanlar
Hakan Özmert 52.dk, Sıdney Sam 90.dk, Nuri Şahin 90+3.dk
Oyuna Girenler
Omar İmeri 52.dk, Veysel Sarı 90.dk, Serdar Gürler 90+3.dk
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|45
|20
|2
|Beşiktaş
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|44
|23
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|4
|Alanyaspor
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|37
|16
|5
|Trabzonspor
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|36
|3
|6
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|7
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Antalyaspor
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|29
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|11
|Göztepe
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|25
|4
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|25
|-9
|14
|Sivasspor
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|24
|-6
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|BB Erzurumspor
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|20
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|19
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|17
|-18
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Kayserispor
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|1-5
|Hatayspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Alanyaspor
|3-1
|Sivasspor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|0-1
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|1-2
|Trabzonspor
|31.01.2021
|Denizlispor
|2-1
|Göztepe