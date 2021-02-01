Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Gençlerbirliği ve Fraport-tav Antalyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 31.01.2021 16:00'da karşılaştı. Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Gençlerbirliği - Fraport-tav Antalyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Gençlerbirliği Fraport-tav Antalyaspor 0 1 Gençlerbirliği Fraport-tav Antalyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Gençlerbirliği, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Eryaman Stadyumu - Ankara - Etimesgut

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 16:00

Gençlerbirliği Fraport-tav Antalyaspor Maçının Hakemleri

Bahattin Şimşek(hakem), İbrahim Çağlar Uyarcan(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Emre Kargın(dördüncü Hakem), Halis Özkahya(var), Erkan Engin(avar)

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 8. Soner Dikmen, 9. Sorin Bogdan Stancu, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 33. Floyd Ama Nıno Ayıte, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 10. Sefa Yılmaz, 11. Srdan Spırıdonovıc, 12. Mustafa Akbaş, 14. Metehan Mert, 19. Rahmetullah Berişbek, 30. Lucas Andres Mugnı, 88. Murat Yıldırım

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Soner Dikmen 80.dk, Sarı Kart Rahmetullah Berişbek 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Kızıldağ 66.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 21.dk, Gıovannı-guy Yann Sıo 66.dk, Floyd Ama Nıno Ayıte 76.dk

Oyuna Girenler

Halil İbrahim Pehlivan 66.dk, Rahmetullah Berişbek 21.dk, Srdan Spırıdonovıc 66.dk, Murat Yıldırım 76.dk

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

25. Ruud Jorge Boffın, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 6. Eren Albayrak, 8. Nuri Şahin, 9. Sıdney Sam, 11. Dever Akeem Orgıll, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 77. Bünyamin Balcı, 88. Hakan Özmert

Yedekler

35. Ferhat Kaplan, 1. Doğukan Özkan, 2. Ersan Adem Gülüm, 5. Bahadır Öztürk, 14. Boza Jean Armel Drole, 15. Mevlüt Han Ekelik, 17. Serdar Gürler, 28. Omar İmeri, 89. Veysel Sarı, 96. Fehmi Koç

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Sıdney Sam,87.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Dever Akeem Orgıll 68.dk

Oyundan Çıkanlar

Hakan Özmert 52.dk, Sıdney Sam 90.dk, Nuri Şahin 90+3.dk

Oyuna Girenler

Omar İmeri 52.dk, Veysel Sarı 90.dk, Serdar Gürler 90+3.dk

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 45 20 2 Beşiktaş 21 14 2 5 48 25 44 23 3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 4 Alanyaspor 21 11 4 6 37 21 37 16 5 Trabzonspor 21 10 6 5 27 24 36 3 6 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 7 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 35 8 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Antalyaspor 21 7 8 6 21 26 29 -5 10 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 11 Göztepe 21 6 7 8 30 26 25 4 12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 25 -9 14 Sivasspor 21 5 9 7 22 28 24 -6 15 Başakşehir FK 21 6 6 9 27 37 24 -10 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 BB Erzurumspor 21 5 5 11 20 35 20 -15 19 Gençlerbirliği 21 5 4 12 20 41 19 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 21 4 5 12 21 39 17 -18

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları