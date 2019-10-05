Gençlerbirliği - Galatasaray CANLI YAYIN

30

SON ANDA SAVUNMA! Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Babel çaprazdan şutunu attı ama savunmada Flavio kritik bir müdahale ile topu kornere attı.

29

Ahmet Oğuz uzak mesafeden şansını denedi fakat vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.

29

Sarı Kart Mariano Ferreira Filho

26

Selçuk inan'ın kaybettiği top sonrası ev sahibi ekip rakip kaleye çok hızlı gitti. Arka direğe gelen ortada Ayite istediği kafa vuruşunu yapamadı.

25

Maçın ilk bölümlerindeki tempo biraz azaldı.

23

Maçta bu bölüme kadar topla en çok buluşan isim Galatasaray'dan Nzonzi oldu.

20

Gençlebirliği sol taraftan Ayite ile hızlı gelmek istedi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

17

DİREĞİ SIYIRDI! Gençlerbirliği rakip savunmayı eksik yakaladı. Candeias'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş çok az farkla dışarı gitti.

14

Galatasaray çok adamla rakip sahada boşluk arıyor fakat bu dakikalarda ev sahibi ekip rakibine boş alan bırakmıyor.

11

Maçın ilk on dakikası tempolu geçti. İki taraf da rakip kalede tehlike yaratmayı başardı.

10

Gençlerbirliği'nde biraz önce sakatlanan Baiano oyuna devam edemiyor. Baiano yerine oyuna giren isim ise Berat Özdemir oldu.

8

Baiano ile hızlı gelişen Gençlerbirliği hücumunu faulle kesen Ryan Donk sarı kart gördü.

6

ÇİZGİDE SAVUNMA BAŞARILI! Sağ taraftan Mariano'nun ortasında top Andone'den sekip arka direkteki Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu önünü boşaltıp sol ayağıyla şutunu attı ama Flavio topu çizgiden çıkarmayı başardı.

6

Gençlerbirliği rakip savunmayı eksik yakalamak istedi. Sol tarafta topla buluşan Ayite ceza sahasına girerken topu Donk'tan kurtaramadı.

2

AZ FARKLA! Polomat'ın pasıyla topla buluşan Candeias dönüşünü yaptı ve ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu attı ama top az farkla yandan dışarı gitti.

1

DEĞERLENDİREMEDİ! Feghouli'nin pasıyla topla hareketlenen Andone rakibini hızıyla ekarte etmek istedi fakat dar açıdan istediği vuruşu yapamadı.

Hakemin ilk düdüğü geldi ve zorlu karşılaşma başladı.

İlk yarı oynanıyor...



İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ



GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, Babel, Andone



GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK



Sarı-kırmızı takımda Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

FATİH TERİM KULÜBEDE

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı 4 maçlık ceza, Tahkim tarafından 3'e düşürülen Fatih Terim, takımın başına döndü. Cezasını Fenerbahçe derbisinde tamamlayan deneyimli teknik adam, bugün Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini aldı.



