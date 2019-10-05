Gençlerbirliği Galatasaray maçı hangi kanalda | Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izleme linki

İki takım Gençlerbirliği Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 7. Maç Günü kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Gençlerbirliği Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Gençlerbirliği Galatasaray maçı hangi kanalda

Sakatlık şoku ile karşı karşıya kalan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına 6 oyuncusundan eksik bir şekilde çıkacak. Cezasını tamamlayan Fatih Terim'in takımın başında olacağı karşılaşmada kadro farklı şekillenecek. Gençlerbirliği ise sakatlığı süren Saido Diallo'nun eksikliğiyle Galatasaray karşısında sahada olacak.

Süper Lig'in 7.Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek. 5 Ekim Cuma günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği mücadelede Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yardımcılıkları üstlenecek.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı izleme linki

Ligin 7. haftasına girilirken 6 maçta sadece iki kez beraberlik alan Geneçlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçtan galibiyet elde etmesi halinde puan durumu tablosundaki sıralamasını yeniden şekillendirecek. Galatasaray karşılaşmaya 3 eksikle çıkacak.

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Karşılaşmadan bazı istatistikler;

- İki ekip arasında Ankara’da oynanan son 6 Süper Lig maçında Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

- Galatasaray, bu sezon ligde yediği 6 golün 4’ünü 76. dakikadan sonra kalesinde gördü.

- Galatasaray, ligde maç başına 3 korner ile bu haftaya kadar ligin en az korner kullanan ikinci ekibi.

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio

SAKAT: Sadio Diallo

GALATASARAY: Muslera, Şener, Marcao, Donk, Ömer, Nzonzi, Seri, Belhanda, Jimmy, Feghouli, Andone

SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao, Luyindama

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA 3 EKSİK

Süper Lig'in 7. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçının ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden ve bu bölgede zorlanma tespit edilerek tedavisine başlanan Christian Luyindama, aynı müsabaka sonrası aşil tendonunda ağrı hisseden ve tedavisine başlanan Radamel Falcao ile tedavisi süren ve bugün düz koşulara başlayan Mario Lemina, Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira Filho, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.

BABEL HOLLANDA KADROSUNDA

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Kuzey İrlanda ve Belarus ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer aldı.



Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamaya göre milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 10 Ekim'de Kuzey İrlanda ve 13 Ekim'de Belarus ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.



Teknik direktör Ronald Koeman, Galatasaray'ın 32 yaşındaki kanat oyuncusu Babel'i de kadroya aldı.



Kadroda şu isimler bulunuyor:



Kale: Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord)



Defans: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Joel Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Inter)



Orta saha: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marsilya), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Forvet: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Ajax).

GALATASARAY MAÇIYLA AYAĞA KALKMAK İSTİYORUZ

Süper Lig'de ilk 6 haftada 2 puan alan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz." dedi.



Kaplan, Galatasaray ile Ankara Eryaman Stadı'nda 5 Ekim Cumartesi günü oynayacakları karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Konuşmasına "6 maçta 2 puan bize yakışmıyor." öz eleştirisiyle başlayan Mustafa Kaplan, iyi bir oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, "Şanssız kaybettiğimiz, 9 ve 10 kişi oynadığımız maçlar var. Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında iyi oynayarak puan aldık. Alanyaspor'a karşı kazanabilirdik. Geçen hafta ise Ankara derbisini kaybederek camiamızı, taraftarlarımızı üzdük." diye konuştu.



"Kırılma noktasını bir türlü geçemedik." yorumunu yapan Kaplan, "Maçlarda iyi oynadığımız dönemlerde bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Bireysel hatalardan goller yiyince de maç kaybediyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında bu hafta Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybettiği maçı izlediğini dile getiren Kaplan, "Galatasaray iyi oynadı ama Gençlerbirliği olarak her maça galibiyet için hazırlanıyoruz. Ekip olarak bütün günümüzü kulüpte geçiriyoruz. 6 maçta 2 puan yeterli değil, başarısız... Taraftarlarımız, camiamız haklı. Bu kulübe çok şey vermek düşüncesiyle geldik." değerlendirmesinde bulundu.



"Bir maç kazanabilseydik her şey çok farklı olacaktı." diyen Kaplan, şöyle devam etti:



"Kazanamayınca ister istemez moral ve motivasyon olarak biraz düşüyoruz. Ekibimizle konuştuk, oyuncularımızla da toplantı yaptık. Belki maç kazanamıyoruz, insanları üzüyoruz ama Galatasaray maçına çok farklı bakıyoruz. Oyuncu grubumuz bu maçta farklı bir motivasyonla sahaya çıkacak. Galatasaray maçını iyi bir şekilde bitirip moralli bir şekilde milli maç arasına girmek lazım. Hedefimiz tabii ki üç puan. Ortada üç puan var. Buna Galatasaray da biz de talibiz. Sahada neler verebileceğimizi biliyoruz, rakibimizin de neler yapabileceğini biliyoruz. Milli maç öncesi Galatasaray karşısında kazanmak için sahada güzel işler yapıp, puan ya da punlar almak istiyoruz."

"GENÇLERBİRLİĞİ TEHLİKE YAŞAMAYACAK"



Kaplan, "Gençlerbirliği tekrar ayağa kalkabilecek mi?" sorusuna "Yüzde 99 kalkar çünkü Gençlerbirliği büyük camia, iyi kulüp. Hiçbir sorun yok. Başkan burada her türlü desteği hem bize hem de oyuncu grubuna veriyor. Maddi açıdan da hiçbir problem yok." yanıtını verdi.



Taraftarlardan Galatasaray maçında 90 dakika boyunca takımı desteklemelerini isteyen Kaplan, şunları kaydetti:



"Oyuncularımızla yaptığımız toplantıda artık ringe çıkmamız, yumruk atmamız gerektiğini konuştuk. Takımın bu duruma gelmesinde oyuncu ve teknik ekip olarak suçlarımız vardır. Şanssız kaybettiğimiz maçlar da var ama Galatasaray maçıyla ayağa kalkmak istiyoruz. Böyle büyük bir maçı kazanmak istiyoruz. Futbolda her sonuç var ama ben inanıyorum, Gençlerbirliği ligde ses getirecek bir takım olacak. Gençlerbirliği, ligde tehlike de yaşamayacak. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu grubu var."



Kaplan, oyuncularına güvendiğini vurgulayarak, "İnşallah Galatasaray karşılaşması bizim için bir çıkış maçı olur. Ringde kazanan biz oluruz... Işığı oyuncularımızda gördük. Oyuncularımız kaybettikleri için üzgün. Kaptanımıza da aynı şeyi söyledik. Gençlerbirliği olarak Galatasaray maçına kendimizi hazırlıyoruz. İyi skor alıp milli maç arasına moralli girmek istiyoruz." diye konuştu.



GALATASARAY MAÇINA FARKLI SİSTEM



Kaplan, Galatasaray'a karşı oyun formatında değişikliğe gitmeyi plandıklarını söyledi.



Takım savunmasıyla ilgili değişiklikler yapabileceklerini anlatan Kaplan, "Bu maçta farklı format düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.