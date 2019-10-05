Gençlerbirliği Galatasaray maçı özet izle | Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti

İki takım Gençlerbirliği Galatasaray karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 7. Maç Günü ise ekranlardaydı.

Kullanıcılar Gençlerbirliği Galatasaray maçı özet diye arama yapmakta. İşte Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti...

Gençlerbirliği Galatasaray maçı özet izle

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'yle 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Ahmet Oğuz 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti

Hakem maçın son düdüğünü çaldı. Gençlerbirliği ve Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında golsüz berabere kaldı.

92

SAVUNMA İZİN VERMEDİ! Emre Mor rakiplerinden çok sıyrıldıktan sonra sol taraftaki Jimmy Durmaz'a güzel bir pas attı. Jimmy'nin dışarı çevirdiği topu kontrol eden Belhanda vuruşunu yapmakta geç kaldı ve savunma araya girdi.

91

Maçın sonuna beş dakika ilave edildi.

91

Sarı Kart Younès Belhanda

90

Galatasaray gole yaklaştı. Belhanda'nın pasıyla Adem şutunu atmak istedi fakat vuramadı. Sonrasında ise savunma Emre Mor'a vuruş izni vermedi.

89

Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında sol çaprazdaki Sio şutunu attı fakat vuruşunda çerçeveyi bulamadı.

87

Gençlerbirliği'nde Floyd Ayite yerine Sefa Yılmaz oyuna giriyor.

86

Galatasaray'da Andone oyundan alındı. Kalan bölümde ise Emre Mor görev yapacak.

86

Oyuncu Değişikliği Florin Andone Emre Mor

84

Galatasaray savunması yine dengesiz yakalandı. Stancu'nun pasıyla topla buluşan Ayite ceza yayının gerisinden şutunu attı ama etkili olamadı.

83

KALECİ İYİ YER TUTTU! Stancu'nun sol taraftan yaptığı etkili ortada Sio zor pozisyonda topa dokundu fakat iyi yer tutan Muslera gole izin vermedi.

83

Gençlerbirliği arka arkaya duran toplarla rakip kalede tehlike arıyor.

81

Candeias sağ çizgide Nagatomo'dan çok şık sıyrıldı ve rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı. Ev sahibi ekip tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı.

81

Rakibi Toure ile gerginlik yaşayan Jimmy Durmaz da sarı kart gördü.

81

Jimmy Durmaz ile gerginlik yaşayan Zargo Toure sarı kart gördü.

78

Ev sahibi ekipte sakatlık yaşayan Rahmetullah Berişbek oyundan alındı ve yerine Bogdan Stancu girdi.

76

Gençlerbirliği'nde Rahmetullah Berişbek sakatlık yaşıyor.

75

SON ANDA KALECİ! Sessegnon sol taraftan ceza sahasına giren Polomat'a etkili bir ara pası gönderdi ancak kalesini zamanında terkeden Muslera zor pozisyonda topu kontrol etmeyi başardı.

72

Kaleciyi önde gören Sio çok uzak mesafeden kaleyi yokladı ancak Muslera son anda topu kornere çelmeyi başardı.

71

Gençlerbirliği'nde Donk'u çekerek durduran Sio da sarı kart gören diğer isim oldu.

70

Ahmet Oğuz orta alanda Adem Büyük'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

68

Jimmy Durmaz uzak mesafeden sol ayağıyla sert bir şut yolladı ancak top yandan dışarı gitti.

66

Galatasaray'da Selçuk İnan oyundan alınırken yerine Adem Büyük giriyor.

63

Galatasaray rakibini eksik yakaladı. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Babel arka direkteki Jimmy Durmaz'ı gördü. Fakat İsveçli oyuncu topu iyi kullanamadı ve tehlike geçti.

61

DIŞARI GİTTİ! Selçuk İnan'ın kaybettiği top sonrası sol kanattan içeri gelen orta Rahmetullah'tan sekti ve Candeias'ın önünü düştü. Candeias'ın ceza yayından yaptığı şut takım arkadaşına çarparak dışarı gitti.

61

Candeias uzak mesafeden sağ ayağıyla şutunu attı fakat top kaleci Muslera'da kaldı.

58

İkinci yarının bu dakikaya kadar geçen bölümünde Gençlerbirliği ilk yarıya göre daha fazla topa sahip oldu.

56

Sarı Kart Pierre-Yves Polomat

54

Mariano'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Babel topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler Hollandalı yıldızın topu eliyle kontrol ettiğini işaret etti.

52

Oyuncu Değişikliği Sofiane Feghouli Jakup Jimmy Durmaz

51

Gençlerbirliği'nde Flavio Ramos, Andone'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

48

Berat'ın uzun pasında Rahmetullah rakip savunmanın arkasına sarktı fakat topu Nagatomo'dan kurtaramadı.

46

OptaCan'ın paylaştığı bilgiye göre Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında bu sezon en az isabetli pas attığı, ancak en fazla şut çektiği ilk yarıyı tamamladı.

Kullanıcılar Gençlerbirliği Galatasaray maçı özet diye arama yapmakta. İşte Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti...

45

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle başladı.

45

Halil Umut Meler'in işareti ile maçın ikinci yarısı başladı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmıyor.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmıyor.

45

İlk yarının sonuna bir dakika ilave edildi.

43

Babel'in savunmanın arkasına sarkan Feghouli'ye attığı topu kaleci Ertaç kontrol etmeyi başardı.

42

GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Galatasaray'ın köşe vuruşu sonrası Gençlerbirliği çok hızlı çıktı. Sol tarafta topla buluşan Ayite topu sağ ayağına alıp ceza sahasına girmeden sert bir vuruş yaptı fakat top direğin dibinden dışarı gitti.

39

NET FIRSAT! Sol taraftaki boşluğu Ayite değerlendirdi ve son çizgiye inip dışarı çevirdi fakat Candeias'ın uygun durumda yaptığı vuruş savunmadan döndü.

36

Bu dakikaya kadar topla daha fazla oynayan taraf Galatasaray oldu. Gençlerbirliği ise kazandığı topları hızlı kullanarak tehlike yaratmak istiyor.

33

Galatasaray rakip ceza sahası çevresinde isabetli paslarla boşluk aradı. Feghouli'nin pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Belhanda sol ayağıyla şutunu attı ancak top kaleci Ertaç'ta kalıyor.

30

SON ANDA SAVUNMA! Feghouli'nin ceza sahasına gönderdiği topu kontrol eden Babel çaprazdan şutunu attı ama savunmada Flavio kritik bir müdahale ile topu kornere attı.

29

Ahmet Oğuz uzak mesafeden şansını denedi fakat vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.

29

Sarı Kart Mariano Ferreira Filho

26

Selçuk inan'ın kaybettiği top sonrası ev sahibi ekip rakip kaleye çok hızlı gitti. Arka direğe gelen ortada Ayite istediği kafa vuruşunu yapamadı.

25

Maçın ilk bölümlerindeki tempo biraz azaldı.

23

Maçta bu bölüme kadar topla en çok buluşan isim Galatasaray'dan Nzonzi oldu.

20

Gençlebirliği sol taraftan Ayite ile hızlı gelmek istedi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

17

DİREĞİ SIYIRDI! Gençlerbirliği rakip savunmayı eksik yakaladı. Candeias'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruş çok az farkla dışarı gitti.

14

Galatasaray çok adamla rakip sahada boşluk arıyor fakat bu dakikalarda ev sahibi ekip rakibine boş alan bırakmıyor.

11

Maçın ilk on dakikası tempolu geçti. İki taraf da rakip kalede tehlike yaratmayı başardı.

10

Gençlerbirliği'nde biraz önce sakatlanan Baiano oyuna devam edemiyor. Baiano yerine oyuna giren isim ise Berat Özdemir oldu.

8

Baiano ile hızlı gelişen Gençlerbirliği hücumunu faulle kesen Ryan Donk sarı kart gördü.

6

ÇİZGİDE SAVUNMA BAŞARILI! Sağ taraftan Mariano'nun ortasında top Andone'den sekip arka direkteki Babel'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcu önünü boşaltıp sol ayağıyla şutunu attı ama Flavio topu çizgiden çıkarmayı başardı.

6

Gençlerbirliği rakip savunmayı eksik yakalamak istedi. Sol tarafta topla buluşan Ayite ceza sahasına girerken topu Donk'tan kurtaramadı.

2

AZ FARKLA! Polomat'ın pasıyla topla buluşan Candeias dönüşünü yaptı ve ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu attı ama top az farkla yandan dışarı gitti.

1

DEĞERLENDİREMEDİ! Feghouli'nin pasıyla topla hareketlenen Andone rakibini hızıyla ekarte etmek istedi fakat dar açıdan istediği vuruşu yapamadı.

Hakemin ilk düdüğü geldi ve zorlu karşılaşma başladı.

İlk yarı oynanıyor...



İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ



GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Toure, Ramos, Polomat, Baiano, Rahmetullah, Candeias, Sessegnon, Ayite, Sio



GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Nzonzi, Belhanda, Feghouli, Babel, Andone



GALATASARAY'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK



Sarı-kırmızı takımda Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

FATİH TERİM KULÜBEDE

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı 4 maçlık ceza, Tahkim tarafından 3'e düşürülen Fatih Terim, takımın başına döndü. Cezasını Fenerbahçe derbisinde tamamlayan deneyimli teknik adam, bugün Gençlerbirliği deplasmanında kulübedeki yerini aldı.