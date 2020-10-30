Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK maçı bulunuyor. Karşılaşmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan iki Süper Lig maçında ev sahibi ekipler birer galibiyet aldı (Gaziantep FK 4-1 Gençlerbirliği & Gençlerbirliği 1-0 Gaziantep FK). Süper Lig'de oynadığı son beş iç saha maçında sırasıyla birer yenilgi ve beraberlik alan Gençlerbirliği (2B 3M), son karşılaşmada Denizlispor'a 2-1 mağlup olmuştu. Gaziantep FK, Süper Lig'de çıktığı son 14 maçın sadece birini kaybetti ancak dokuz karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı (4G). Peki, Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 7. hafta maçları arasında Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçı bulunuyor. Karşılaşma, 31 Ekim Cumartesi saat 13.30'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi, hakem Turgut Doman yönetecek. Turgut Doman'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Bilal Gölen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Digitürk, beIN SPORTS kanalları aracılığıyla tüm Süper Lig maçlarını izleyicilerle buluşturuyor. Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak olan Gençlerbirliği - Gaziantep FK mücadelesi de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifreli yayınlanacak.

Ligde şu ana kadar 5 maça çıkan ve sadece deplasmanda Beşiktaş'ı yenen Gençlerbirliği, bunun dışında bir beraberlik, üç yenilgi yaşadı. Haftaya 4 puanla 20. sırada giren başkent temsilcisi, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildi.

Sahasında oynadığı son 5 lig maçında galibiyet elde edemeyen Gençlerbirliği, iç sahadaki son 3 puanını geçen sezon 14 Haziran'da İttifak Holding Konyaspor karşısında aldı.

Konuk Gaziantep FK ise ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek aldı. Ligde birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Gaziantep FK, dört maçtan da beraberlik alarak 7 puan topladı ve haftaya 13. sırada girdi.

Gençlerbirliği, ligde geçen sezon deplasmanda 4-1 yenildiği rakibini sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında yarın saat 13.30'da Eryaman Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.