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Gençlerbirliği-Hatayspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşılaşıyor. Peki, Gençlerbirliği-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Gençlerbirliği-Hatayspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS MAX 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Gençlerbirliği evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Hatayspor ise son 5 haftada 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.

Gençlerbirliği, 15 maçta 16 puan toplayarak ligin 17. sırasında yer alıyor. Hatayspor ise 15 maçta 27 puan ile 6. sıradaki yerini aldı. Peki, Gençlerbirliği-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Gençlerbirliği ve Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdağan ve Kamil Çetin üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Gençlerbirliği-Hatayspor maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

Onur Çelik
Spor Editörü


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