Süper Lig'de 17. hafta maçında Gençlerbirliği ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanacak mücadelenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Gençlerbirliği evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Hatayspor ise son 5 haftada 2 mağlubiyet ve 3 galibiyet aldı.

Gençlerbirliği, 15 maçta 16 puan toplayarak ligin 17. sırasında yer alıyor. Hatayspor ise 15 maçta 27 puan ile 6. sıradaki yerini aldı. Peki, Gençlerbirliği-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. hafta maçı Gençlerbirliği ve Hatayspor arasında oynanacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumu'nda 6 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Yusuf Bozdağan ve Kamil Çetin üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi bu maçta beIN SPORTS'tan izlenebilecek. Gençlerbirliği-Hatayspor maçını saat 6 Ocak Çarşamba günü 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.