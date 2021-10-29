TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği evinde İstanbulspor 'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internette Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın izle linki...

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı 31 Ekim 2021 Pazar bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI TRT AVAZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Avaz kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Avaz'ı izlemek için Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı TRT Avaz canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak.