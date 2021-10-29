TFF 1. Lig'de bir üst lige çıkabilmek için verilen mücadelede 10 hafta geride kaldı. Zorlu maratonda mücadele ligin 11. haftası ile kaldığı yerden devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği evinde İstanbulspor 'u konuk edecek. İki takımın da galibiyet parolasıyla çıkacağı bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. İki takımın da 3 puanı hanesine yazdırmak istediği bu zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - İstanbulspor maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı TRT Avaz kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek. Çelik'in yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ahmet Ecevit görev alacak.