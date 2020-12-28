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Gençlerbirliği-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'in 15. haftasının son maç gününde Gençlerbirliği ile Kayserispor karşılaşıyor. Peki, Gençlerbirliği-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Gençlerbirliği-Kayserispor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 12 puan toplayan Gençlerbirliği, 19. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 13 maçta 10 puan toplayarak ligin son sırasında bulundu. Peki, Gençlerbirliği-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-Kayserispor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. 

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HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gençlerbirliği-Kayserispor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilir. 

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

  • Kayserispor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Gençlerbirliği (6G 1B), tek yenilgisini Kasım 2017'de aldı (1-2).
  • Gençlerbirliği ile oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Kayserispor (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada alabilmişti (4B 9M).
  • Evinde oynadığı son iki maçta 4 puan toplayan Gençlerbirliği (1G 1B), sezonun ilk dört iç saha karşılaşmasından 2 puan çıkarabilmişti (2B 2M).
  • Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Hatayspor'un (2) ardından en az gol atan takım Kayserispor (3).
  • Kayserispor (4) ve Gençlerbirliği (5), bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en az gol atan iki ekip konumunda. Sarı-kırmızılı takım aynı zamanda ilk 15 dakikalık dilimde kalesinde gol görmeyen tek ekip.
Onur Çelik
Spor Editörü


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