Süper Lig'de 15. haftanın son maçları bugün oynanacak maçlar ile tamamlanacak. Ligde heyecanın devam ettiği haftada Gençlerbirliği ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Bu sezon ligde çıktığı 13 maçta 12 puan toplayan Gençlerbirliği, 19. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 13 maçta 10 puan toplayarak ligin son sırasında bulundu. Peki, Gençlerbirliği-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği-Kayserispor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Gençlerbirliği-Kayserispor maçı da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından yayınlanacak. Futbolseverler, bu mücadeleyi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den naklen izleyebilir.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ