Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Ziya Gündüz yönetiyor. Gündüz'ün yardımcılıklarını Kağan Çalışır ve Erkan Akbulut yapıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GENÇLERBİRLİĞİ

1. RAMAZAN KÖSE

4. ARDA KIZILDAĞ

7. SINTAYEHU SALLALICH

11. RAHMETULLAH BERİŞBEK

3. MUSA ŞAHİNDERE

15. AKSEL AKTAŞ

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA

33. MUHAMMED BAYIR

KEÇİÖRENGÜCÜ

71. METİN UÇAR

16. OGÜN BAYRAK

4. MEHMET TAYFUN DİNGİL

23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ

3. MUHARREM CİNAN

88. YAW ACKAH

21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN

27. ZİYA ALKURT

18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA

90. EMEKA FRIDAY EZE