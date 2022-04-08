Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 31.hafta heyecanı oynanacak olan maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği - Keçiörengücü maçı TRT Spor HD canlı yayın izle linki haberimizde...
GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maç, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü Eryaman Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan zorlu mücadeleyi hakem Ziya Gündüz yönetiyor. Gündüz'ün yardımcılıklarını Kağan Çalışır ve Erkan Akbulut yapıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto 1.Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü arasındaki maç, TRT Spor kanalından şifresiz, BeIN Sports Max HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports Max 1, Digiturk 82, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
GENÇLERBİRLİĞİ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT SPOR HD CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
GENÇLERBİRLİĞİ
1. RAMAZAN KÖSE
4. ARDA KIZILDAĞ
7. SINTAYEHU SALLALICH
11. RAHMETULLAH BERİŞBEK
3. MUSA ŞAHİNDERE
15. AKSEL AKTAŞ
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA
33. MUHAMMED BAYIR
KEÇİÖRENGÜCÜ
71. METİN UÇAR
16. OGÜN BAYRAK
4. MEHMET TAYFUN DİNGİL
23. FATİH SELİMHAN SOLMAZ
3. MUHARREM CİNAN
88. YAW ACKAH
21. IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
77. OLASUNKANMI IBRAHIM OLAWOYIN
27. ZİYA ALKURT
18. ANTHONY CHIGAEMEZU UZODIMMA
90. EMEKA FRIDAY EZE