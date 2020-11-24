Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı, 4. tur maçlarının ilki olma özelliğini taşıyor. İşte, Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçını canlı izleme linki...
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı, 4. tur maçlarının da ilk mücadelesi konumunda. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kupaya 4. turdan başlıyor. 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor ise kupaya 3. turda başlamış ve Yozgatspor 1959 takımını 2-1 mağlup ederek 4. tur biletini almıştı. Gençlerbirliği, son 5 lig maçında galibiyet alamazken, Kırşehir Belediyespor'un da son iki maçtır kendi liginde galibiyeti bulunmuyor. Peki, Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün ilk maçı olan Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma,Eryaman Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Murat Erdoğan tarafından yönetilecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek.
GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı da bugün saat 13.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR CANLI İZLE
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor-Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor