Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 4. tur maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Maçların ilk gününde oynanacak Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı, 4. tur maçlarının da ilk mücadelesi konumunda. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kupaya 4. turdan başlıyor. 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor ise kupaya 3. turda başlamış ve Yozgatspor 1959 takımını 2-1 mağlup ederek 4. tur biletini almıştı. Gençlerbirliği, son 5 lig maçında galibiyet alamazken, Kırşehir Belediyespor'un da son iki maçtır kendi liginde galibiyeti bulunmuyor. Peki, Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası, 4. tur maçları başlıyor. 24 Kasım Salı günü oynanacak maçlar arasında günün ilk maçı olan Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı, bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma,Eryaman Stadyumu'nda oynanacakken hakem, Murat Erdoğan tarafından yönetilecek. Murat Erdoğan'ın yardımcılıklarını ise Uygar Bebek ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, tüm kupa maçlarını televizyon kanallarından naklen ve şifresiz olarak yayınlıyor. Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor maçı da bugün saat 13.00'de A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor