Spor Toto 1. Lig’de futbol heyecanı 29. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile Kocaelispor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Gençlerbirliği – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ – KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği – Kocaelispor maçı 20 Mart 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ – KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği – Kocaelispor maçı TRT Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ – KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği – Kocaelispor maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ayberk Demirbaş görev alacak.