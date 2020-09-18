Süper Lig'den heyecan devam ediyor. Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. İki takımda zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Ligin ilk haftasında BAY geçen Konyaspor, bu sezon ilk maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıkıyor. Gençlerbirliği ise Antalyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmuştu. Peki, Gençlerbirliği - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in ikinci haftasında ilk haftayı BAY geçen Konyaspor, ligdeki ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma, 19 Eylül Cumartesi günü 13:30'da başlayacak. Karşılaşma, Eryaman Stadyumunda seyircisiz olarak oynanacak. Maçın hakemi, Mustafa Öğretmenoğlu, Öğretmenoğlu'nun yardımcıları ise Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Konyaspor arasında oynanacak mücadele, 19 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.