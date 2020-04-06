Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA'nın 100. yılını kutladı

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin asırlık çınarı Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor ve daha nice asırlar yaşamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın kurulduğu zor zamanları ve şartları herkesin bildiğini belirten Cavcav, "Bir haber ajansının o günlerden bugünlere büyüyerek gelmesi ve yüz yılı devirmesi dile kolay... Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Ajansı, 100 yıldır ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla Türkiye'nin sesini duyuruyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber neredeyse AA orada." ifadesini kullanan Gençlerbirliği Kulubü Başkanı Murat Cavcav, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ile yaşıt bir futbol kulübünün başkanı olarak AA'yı, Anadolu'nun herhangi bir şehrindeki deplasmanda da evimizde, tesisimizde yaptığımız antrenmanlarda da yanımızda görüyorum. Haber neredeyse Anadolu Ajansı orada...

Yine zorlu günlerden geçiyoruz. Basın emekçileri, koronavirüs salgınında da bizi habersiz bırakmamak için sokaklardan, hastanelerden haber ve görüntü akışı sağlıyor. Anadolu Ajansı'mızın 100. yılı dolayısıyla böylesine zor günlerde de haber peşinde koşan, bizlere ulaştıracağı bilgi ve görüntüler için hayatını ikinci plana atan tüm basın emekçilerini kutlamak istiyorum."

Kaynak: AA