Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler de internet arama motorlarında Gençlerbirliği - Manisa FK maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki başlıklarını aratıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSASPOR FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Gençlerbirliği ile Manisaspor FK arasında 29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak maç saat 19.15'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSASPOR FK MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ