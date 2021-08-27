Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Peki Gençlerbirliği - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSASPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

29 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - MANİSASPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.