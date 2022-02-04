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Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği– Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü başkent derbisinde karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği– Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği– Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki

Spor Toto 1. Lig futbol heyecanı 23.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler için Gençlerbirliği– MKE Ankaragücü maçı canlı izle | Gençlerbirliği–  Ankaragücü maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

GENÇLERBİRLİĞİ– MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto 1. Lig'in  23.haftasında  Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü  arasındaki maç, 6 Şubat 2022 Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda' saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Onur Özütoprak yönetiyor. Özütoprak'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Dinçer Demir yapıyor. 

Zorlu mücadele BeIN Max 1 kanalından şifreli, TRT Spor kanalından şifresiz olarak yayınlanıyor. 

GENÇLERBİRLİĞİ– MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

GENÇLERBİRLİĞİ– ANKARAGÜCÜ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

 23.haftasında  Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü maçı Bein Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GENÇLERBİRLİĞİ– MKE ANKARAGÜCÜ TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Bölge Gündem Editör Ekibi
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