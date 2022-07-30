TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen kupa maçında Ankara'nın iki köklü takımı MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü mücadeleyi 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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