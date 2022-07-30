TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara şubesi tarafından düzenlenen kupa maçında Ankara'nın iki köklü takımı MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MKE Ankaragücü mücadeleyi 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği karşılaştı.

Başkent derbisinin ilk 20 dakikalık bölümünde, sarı-lacivertli ekip etkili oldu. MKE Ankaragücü'nün yakaladığı karşı karşıya iki gol pozisyonunda Gençlerbirliği kalecisi Übeyd, başarılı kurtarışlarla skor tabelasının değişmesine izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz berabere sona erdi.

TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

Gençlerbirliği ikinci yarıya iyi başladı ancak golü bulan taraf MKE Ankaragücü oldu. Tasos'un 51. dakikada ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0

74. dakikada MKE Ankaragücü, farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli ekibin kullandığı kornerde Sinan Osmanoğlu, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

90+3. dakikada Jese, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda kaleci Übeyd'in solundan sarı-lacivertli ekibin 3. golünü kaydetti: 3-0

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 3-0 kazanarak TSYD Ankara Şubesi Turnuvası'nda kupayı alan taraf oldu.

Sarı-lacivertli ekibe kupasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti TSYD Kupası: Gençlerbirliği 0- 3 MKE Ankaragücü | Maç sonucu, özeti

MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği maç özeti

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Hüseyin Can

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya (Dk. 77 Alperen Babacan), Sinan Osmanoğlu, Marlon (Dk. 77 Yasin Güreler), Diack (Dk. 60 Abdullah Durak), Pedrinho (Dk. 60 Ali Kaan Güneren), Tasos (Dk. 71 Ariyibi), Zahid (Dk. 71 Şahverdi Çetin), Beridze (Dk. 60 Jese), Sowe (Dk. 60 Macheda)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Abdullah Şahindere (Dk. 64 Grechyshkin), Aksel Aktaş (Dk. 85 Adar Aygür), Tshibola (Dk. 64 İlker Karakaş), Muhammed Emin Sarıkaya, Barış Alıcı (Dk. 85 Kağan Özkan), Serdarcan Eralp, Musa Şahindere, Ahmet Arda Tuzcu (Dk. 72 Ali Mervan Ablak)

Goller: Dk. 51 Tasos, Dk. 74 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90+3 Jese (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 44 Zahid, Dk. 82 Alperen Babacan (MKE Ankaragücü)

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