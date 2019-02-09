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  3. Gençlerbirliği - Osmanlıspor: 0-2

Gençlerbirliği - Osmanlıspor: 0-2

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Bady (Dk. 34 Matei),...

Gençlerbirliği - Osmanlıspor: 0-2

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Erdem Özgenç (Dk. 75 Berat Ayberk Özdemir), Barış Başdaş, Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Bady (Dk. 34 Matei), Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Jailton, Stancu

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 87 Ndiaye), Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç (Dk. 71 Galip Güzel), Lumanza, Ayuk, Sinan Kurt, Burhan Eşer (Dk. 80 Beykan Şimşek), Mertan Caner Öztürk

GOLLER: Dk. 7 Burhan Eşer, Dk. 11 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Jailton, Nadir Çiftçi, Emrullah Şalk (Yedek kulübesinde), Alper Uludağ, Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği) - Karcemarskas, Muhammed Bayır, Mertan Caner Öztürk, Sinan Kurt, Ayuk (Osmanlıspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 21'inci haftasında oynanan Ankara derbisinde Osmanlıspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

DHA

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