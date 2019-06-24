Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Kaplan'ın raporu doğrultusunda 4 futbolcuyla yollarını ayırırken, ilk transferini de gerçekleştirdi.

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'e yükselen kırmızı siyahlılar, Hatayspor'dan ayrılan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imzaladı. Yönetim cephesinden, Kaplan'ın raporu doğrultusunda transferlerin devam edeceği kaydedildi.

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DHA